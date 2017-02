Amerikaanse topsporters spreken zich uit tegen Trump: 'Diversiteit is wat dit land zo mooi maakt'

'Diversiteit maakt dit land zo mooi. We moeten blijven vechten voor ideeën die mensen samenbrengen, zonder te kijken naar ras, geslacht, etniciteit, religie of andere verschillen', zei NBA-superster LeBron James in een interview met The Hollywood Reporter. Hij reageerde daarmee op het door Trump verkondigde inreisverbod voor mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië, ongeacht een geldig visum.



Meerdere NBA-collega's van James lieten al van zich horen. Steve Nash en Jeremy Lynn twitterden hun afkeer van het inreisverbod. James, bij de afgelopen presidentsverkiezingen actief in de campagne van de Democratische Hillary Clinton, riep ook andere sporters op zich uit te spreken tegen het beleid van de president. 'Het is belangrijk dat wij als sporters ons platform blijven gebruiken om op te komen voor waar we voor staan. En dat is niet voor een beleid dat mensen verdeelt en uitsluit.'



Vorige week oordeelde een federale rechter dat Trumps vluchtelingen- en moslim-stop onwettig is. De regering-Trump ging onmiddellijk in beroep tegen de uitspraak. Het Witte Huis wilde tijdens de behandeling van het hoger beroep doorgaan met de uitvoering van het decreet, maar twee hogere rechters oordeelden dat de uitspraak van de lagere rechter voorlopig blijft staan. Het inreisverbod geldt tot er een nieuwe uitspraak wordt gedaan.



Het verzet tegen het inreisverbod heeft er met James opnieuw een sterke stem bij gekregen. De basketballer van de Cleveland Cavaliers is een van de populairste sporters van de Verenigde Staten. Grote merken als Google, Starbucks en Airbnb namen eerder al stelling tegen het door Trump beoogde inreisverbod.