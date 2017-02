Amerikaanse regering overweegt inzet 100.000 reservisten tegen illegalen

Naar keuze

Volgens het door AP geciteerde plan wordt gedacht aan de inzet van nationale gardisten, een militaire reserve, in de vier staten die direct grenzen aan Mexico (Californië, Arizona, New Mexico en Texas) en in zeven belendende staten (Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas en Louisiana).



De gouverneurs van de elf staten zouden volgens het concept-memo hun nationale gardisten naar keuze kunnen inzetten. De reservisten zouden in het kader van een programma voor federaal-statelijke samenwerking dezelfde bevoegdheden krijgen als officieren van de immigratiedienst en illegalen mogen aanhouden, ondervragen en opsluiten. Bijna de helft van de 11,1 miljoen illegalen in de VS leeft in de betrokken elf staten.