Amerikaanse regering in beroep tegen opschorting inreisverbod

'We gaan winnen'

De rechter ging vrijdag in op een vraag van de staten Washington en Minnesota, die een klacht indienden tegen het in hun ogen ongrondwettelijke decreet en eisten dat het inreisverbod werd opgeschort terwijl de rechter hun klacht onderzoekt. Trump waarschuwde zaterdagochtend voor 'grote problemen' als de VS niet zelf mogen bepalen wie al of niet het land binnen mag.



Hij blijkt vertrouwen te hebben in het beroep. Trump zei tegen verslaggevers in zijn resort in Florida: 'We gaan winnen. In het belang van de staatsveiligheid, we gaan winnen.' Bij Mar-a-Lago demonstreren zaterdagavond zo'n drieduizend mensen tegen de Amerikaanse president.