Rechter VS oordeelt over immigratiebeleid Trump: reizigers met visum mogen niet geweigerd

Protest

Donnelly deed de uitspraak bij het gerechtsgebouw in Brooklyn in New York, waar honderden mensen waren samengekomen om te protesteren tegen het beleid van Trump.



Dale Ho, voorzitter van het Voting Rights Project van ACLU tweette: 'We hebben gewonnen.' De intrekking van het verbod geldt voor het hele land, liet hij nog weten.



Sinds het decreet van Trump werd uitgevaardigd zouden volgens ACLU al zo'n honderd tot tweehonderd mensen worden vastgehouden op luchthavens. Het ministerie van binnenlandse veiligheid spreekt van 109 personen en de Amerikaanse Douane en Grensbeveiliging van 170 personen die in de eerste 24 uur van de nieuwe regel het land niet meer in mochten.



Op vliegvelden op verschillende plaatsen in het land braken protesten uit tegen het vreemdelingenbeleid van Trump.