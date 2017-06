Amerikaanse minister van Defensie uit zorgen over China: Ook voor VS staat er veel op het spel

Op een internationale conferentie in Singapore wees Mattis er zaterdag op dat er ook voor de VS veel op het spel staat. 'Onze voortdurende betrokkenheid is gebaseerd op strategische belangen en gedeelde waarden.' De VS zijn sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de sterkste militaire mogendheid in de regio.



Washington volgt met argusogen de Chinese activiteiten in de Zuid-Chinese zee, een belangrijke handelsroute. China heeft kunstmatige eilanden aangelegd, waarop militaire installaties worden geplaatst, en voert maritieme patrouilles uit in een gebied waarop ook andere landen aanspraak maken.