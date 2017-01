Amerikaanse inlichtingendiensten: 'Poetin gaf opdracht tot propaganda- en hackoperatie'

Het document is de publieke weerslag van een geheim rapport dat donderdag en vrijdag een president Obama en zijn opvolger Donald Trump is gepresenteerd. Het is de door Obama in december verordonneerde overkoepelende analyse van de inbraken in computers van de Democratische partij het afgelopen jaar, waarin de rechtvaardiging moet zitten voor de vergeldingsmaatregelen die Obama vorige week uitvaardigde tegen Russische diplomaten.



Harde nieuwe aanwijzingen voor de bemoeienis van Russiche hackers ontbreken in het openbare rapport, waarvan de kern slechts vijf pagina's telt. De opstellers plaatsen de hack vooral in een bredere context. De campagne behelsde niet alleen klassieke propaganda en hacks, maar ook betaalde internettrollen en de generatie van nepnieuws, aldus de Amerikanen. Zo worden in een bijlage zeven pagina's gewijd aan de Russische zender Russia Today, die nieuws door een filter van Kremlin-propaganda brengt.