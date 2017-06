America First? Ivanka Trump laat haar kleding goedkoop in Indonesië produceren

'Vrouwen die werken' zijn een inspiratie voor Ivanka, zegt zij zelf in een gelikte reclamevideo voor haar merk Women Who Work. Zij heeft zelfs een boek gewijd aan die inspirerende vrouwen, 'voor wie niet alleen 9 tot 5 belangrijk is'. Na een volle, creatieve werkdag leiden zij ook nog eens een full life. Gekleed in Ivanka's kleren natuurlijk.



De vrouwen waar Ivanka het over heeft, vind je niet in Subang. Als Nira naar haar dorp rijdt, is zij doodop. Ze heeft nauwelijks energie over voor haar twee kinderen, laat staan voor een 'full life'. Uitgeblust zit zij op de ruwe betonnen vloer van haar huis, dat eigenlijk de naam 'huis' niet eens verdient. De muren zien eruit of ze net zijn gemetseld en de vloer of hij net is gestort. Op de kale muren rust een golfplaten dak en dat is alles. Meubels zijn er niet. Achter de deur staat alleen een gammel rek waaraan alle kleren hangen die ze bezitten, en voor het huis staat een scheef bankje dat in elkaar getimmerd is van restjes hout. 'Sorry voor de rommel', zegt Nira, maar zelfs rommel hebben ze niet.