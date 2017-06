Alle Nigerianen vragen zich af of hun president - die in Londens ziekenhuis ligt - nog wel leeft

Het overzeese ziekteverlof werpt licht op de vaak betreurenswaardige gezondheidszorg

Angola bevestigde eind mei wel dat José Eduardo dos Santos - 74 jaar, aan de macht sinds 1979 - in Spanje was voor een medische controle. Maar waarom, werd niet verteld. 'Je weet dat er in ieders leven momenten zijn waarop we ons niet lekker voelen', was alles wat minister van Buitenlandse Zaken Georges Chikoti er officieel over had te zeggen. Robert Mugabe, de 93-jarige president van Zimbabwe, reist al sinds jaren naar Singapore voor een doktersbezoek. Geruchten dat hij prostaatkanker heeft, zijn nooit bevestigd.