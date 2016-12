Alcoholverbod op populair strand Sydney na kerstravage

Duizenden dronken feestvierders kwamen zondag samen op Coogee Beach. Ze lieten maar liefst vijftien ton aan afval achter in het park naast het strand en het strand zelf.



De ban op alcohol gaat donderdag in en blijft gehandhaafd tot het einde van de Australische zomer, eind april. Voorafgaand aan het verbod was drinken op het strand toegestaan van 12 tot 4 uur 's middags.



Burgemeester van Randwick Noel D'Souza zei tegen ABC News dat er geen andere optie is dan het alcoholverbod. 'De publieke verontwaardiging voor de vernieling van de parken en het strand zelf is enorm', aldus D'Souza.



Een ooggetuige die niet bij naam genoemd wil worden, zei dat het gebied er na de kerstviering slecht aan toe was. 'Het gras was compleet vernield. Rondslingerende flessen en zelfs complete picknickpakketten van kleedje tot bekers werden achtergelaten. Opdringerige mensen bij de overvolle bussen werden door de politie bij hun backpacks gegrepen. Buschauffeurs konden de deuren met geen mogelijkheid dicht krijgen.'



Backpackers

Veel lokale bewoners wijzen met een beschuldigende vinger naar backpackers, die massaal in de hotels rondom het strand verblijven. De manager van een hostel waar veel backpackers verblijven, vindt het verbod een goed idee, ondanks het feit dat zijn klanten er waarschijnlijk niet blij mee zullen zijn. 'Ik denik dat het goed is voor de gemeenschap... als je geen alcohol toestaat in dat gebied, komen denk ik meer gezinnen met kinderen terug.'



Het strand is op oudjaarsavond een populaire plek om naar het vuurwerk te kijken dat om middernacht wordt afgestoken, maar belangstellenden mogen daarbij dit jaar dus geen alcohol nuttigen.