Alarmerende studie: Europa moet met antwoord komen op Chinese investeringen in techbedrijven

Er staat tegenwoordig op zoveel producten 'Made in China' dat het lijkt alsof de Chinezen helemaal geen buitenlandse knowhow meer nodig hebben. Het tegendeel is waar, stelt het EuCham-rapport. De maakindustrie in het land van bijna 1,4 miljard inwoners kan zich op sommige markten prima meten met westerse concurrenten, maar gemiddeld genomen is de Chinese industrie technologisch gezien minder geavanceerd dan de Europese.



In 2015 heeft Peking besloten die achterstand in te halen met een groots, ambitieus tienjarenplan. Een van de doelen: in tal van industriële sectoren het marktaandeel van Chinese producten aanzienlijk vergroten en minder afhankelijk worden van geïmporteerde technologie. Een groot deel van die ambities wil China al in 2020 gerealiseerd hebben.



De grootste technologische sprongen wil China maken op het terrein van elektrische auto's, scheepstechnologie en duurzame energie. In 2025 moet op acht van de tien producten uit deze drie categorieën 'Made in China' staan.