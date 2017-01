Advocaten: 'KLM kan gestrande Iraniërs zonder problemen naar Boston laten vliegen'

Aanvechten

Eikelboom en Wijngaarden zullen contact opnemen met Amerikaanse advocaten, zodat die het inreisverbod kunnen aanvechten als de passagiers in Teheran zijn aangekomen. 'Dat gaat volgens het Amerikaanse recht. Vermoedelijk is het decreet in strijd met het racismeverbod.'



Het visum van de Iraniërs is nog enkele maanden geldig, dus mogelijk wordt het decreet in die periode aangepast. In dat geval kunnen ze alsnog naar Amerika afreizen. Ook een optie is om het via een andere luchtvaartmaatschappij dan KLM te proberen. Het is nog onduidelijk of alle maatschappijen zich aan het inreisverbod van Trump houden.



'Het gaat hier om mensen die al een visum hebben gekregen voor de VS', zegt Eikelboom. 'Het decreet ging in toen ze in de lucht zaten. Als ze direct naar de VS waren gevlogen, dan waren ze daar gewoon aangekomen. Maar ze hadden de pech dat ze een tussenstop op Schiphol hadden.'