Adviseur Conway terechtgewezen na reclame voor Ivanka Trump

Dat ging zelfs het Witte Huis te ver. Dat liet weten een goed gesprek te hebben gehad met Conway. Het is niet voor het eerst dat de naaste medewerker van Trump op televisie omstreden uitspraken deed. Eerder noemde ze leugens liever 'alternatieve feiten'. Vorige week donderdag gaf zij twee Iraakse vluchtelingen de schuld van het zelfverzonnen Bowling Green-bloedbad. 'Een slachting door terroristen', die in werkelijkheid nooit had plaatsgevonden. Ze probeerde hiermee tijdens een televisie-interview op MSNBC Trumps inreisverbod te rechtvaardigen. Later gaf ze op Twitter toe dat ze zich had vergist.



Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Trump het interview op Fox over Ivanka Trump zelf niet gezien heeft maar dat hij begrijpt dat Conway het opnam 'voor een geweldige vrouw voor wie ze veel respect heeft en die volgens haar oneerlijk is behandeld'. Conway spoorde mensen aan 'Ivanka's spullen' te kopen, en schepte zelfs op over haar 'gratis reclame'. 'Ik ga zelf ook wat kopen vandaag.'