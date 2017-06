Aanwijzingen VS dat Syrië aanval met chemische wapens plant: 'Assad zal zware prijs betalen'

'Ongewone activiteiten'

Het Witte Huis wil niet zeggen waar de Amerikaanse ongerustheid op is gebaseerd. Maar een Amerikaanse functionaris zei later dat er 'ongewone activiteiten' waren waargenomen op locaties waar mogelijk chemische wapens verborgen worden gehouden. Zo zouden de veiligheidsmaatregelen op deze plekken de laatste tijd zijn opgeschroefd.



De VS vermoeden dat Damascus een onbekende hoeveelheid chemische wapens heeft gemaakt nadat het oude arsenaal in de afgelopen jaren onder internationaal toezicht was vernietigd. Syrië werd gedwongen tot deze vernietiging nadat het leger ervan werd beschuldigd achter een aanval te zitten met chemische wapens in een buitenwijk van Damascus. Deze aanval in Ghouta was de eerste met chemische wapens tijdens de burgeroorlog.



Volgens de functionaris is de nieuwe informatie waarover de Amerikaanse inlichtingendiensten beschikken niet keihard. Om Damascus af te schrikken besloot het Witte Huis toch maandag Syrië publiekelijk te waarschuwen voor de gevolgen van een nieuwe aanval.



Sinds de kruisrakettenaanval in april hebben de Amerikanen herhaaldelijk door Iran gesteunde milities onder vuur genomen en zelfs een drone neergehaald. Eerder deze maand schoot een Amerikaanse F-18 een Syrische Su-22 uit de lucht. Daarop waarschuwde Rusland dat vliegtuigen van de door de VS geleide coalitie ten westen van de Eufraat voortaan als vijandig zullen worden beschouwd.