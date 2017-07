Aanhangers Venezolaanse president dringen parlement binnen en vallen oppositie aan

Veel arme Venezolanen staan toch nog steeds vierkant achter Maduro, die zijn zien als de hoeder van de 'chavistische revolutie'

Onder de Venezolanen heerst diepe onvrede over het beleid van Maduro, die vier jaar geleden de links-populistische president Hugo Chavez opvolgde. Onder hun bewind is de Venezolaanse economie ineengestort en is de inflatie torenhoog opgelopen. Maar veel arme Venezolanen staan toch nog steeds vierkant achter Maduro, die zijn zien als de hoeder van de 'chavistische revolutie'.



'Hou op met praten. Ga de straat op. Doe wat. Vecht!', riep Perez de Venezolanen op, terwijl hij voor de Venezolaaanse vlag zat met een automatisch geweer naast zich. Sommige oppositieleden vroegen zich aanvankelijk af of de excentrieke Perez misschien door de regering was ingehuurd om de oppositie zwart te maken en Maduro een excuus te geven zijn plannen voor een nieuwe grondwet door te zetten. Maar het lijkt er toch steeds meer op dat hij inderdaad bezig is met een kruistocht tegen Maduro, die hij ervan beschuldigt dat hij zijn land in handen van Cuba wil geven.