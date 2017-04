Aanhangers president Trump openen jacht op Obama's oud-veiligheidsadviseur

Michael Flynn

Rechtse media suggereren dat Rice generaal Michael Flynn, haar opvolger als nationale veiligheidsadviseur, ten val heeft gebracht door gebruik te maken van afgeluisterde gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak. Daarin dook Flynn op. Normaal worden de namen van Amerikaanse staatsburgers in de verslagen van dergelijke afgeluisterde gesprekken geheim gehouden en vervangen door aanduidingen als 'Amerikaans persoon nummer 1'. Maar Rice zou de namen hebben opgevraagd bij de inlichtingendiensten. Volgens de rechtse media deed ze dat om Flynns naam te laten uitlekken. Flynn moest in februari aftreden omdat hij had gelogen over zijn contacten met Kisljak.



Rice erkende in een vraaggesprek met de televisiezender MSNBC dat ze de inlichtingendiensten soms gevraagd had namen te onthullen, zodat ze de inhoud beter kon beoordelen. Die bevoegdheid had zij als nationale veiligheidsadviseur. Maar ze sprak tegen dat ze de informatie voor politieke doeleinden had gebruikt. 'Dat is volstrekt onwaar.' Ze ontkende ook dat ze iets had laten uitlekken over Flynn. 'Ik heb niets laten uitlekken, aan niemand. Dat heb ik nooit gedaan en zou ik ook nooit doen.'