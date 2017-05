Aan Rhuggenaath de taak Curaçao weer tot Caraïbisch succesnummer te maken

Weer is een verkiezing, ditmaal op Curaçao, minder desastreus verlopen dan tevoren werd gevreesd. In Den Haag was de opluchting bijna hoorbaar over het feit dat de MFK, de partij van de corrupte oud-premier Gerrit Schotte, niet de grootste is geworden in het 21 zetels tellende parlement. Dat niet Schottes MFK maar de als 'schoon' bekend staande PAR van de liberale politicus Eugene Rhuggenaath de spil zal vormen van een nieuwe regering, maakt de bestrijding van de crisis in de koninkrijksrelaties iets minder acuut.

De MFK verwierf wel meer stemmen dan bij de vorige verkiezingen