6 doden en 74 gewonden bij megabrand Londen: 'Het was een nachtmerrie, een horrorfilm'

De brandweer tast nog in het duister hoe de brand ontstond. Bewoners klaagden al jaren over de staat van het gebouw. © EPA Overal was er rook, mensen schreeuwden. David Benjamin, die bij zijn vriendin sliep

In de flat woonden een paar honderd mensen. 'Ik moet tot mijn spijt bevestigen dat er meerdere doden zijn gevallen', aldus brandweercommandant Dany Cotton.



Volgens Cotton is het nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De uitgebrande flat is volgens haar nu stabiel en staat niet op instorten. Cotton zei dat de brandweer direct veel bewoners wist te redden. Maar de brandweerlieden zijn uiteindelijk niet verder doorgedrongen dan de negentiende en twintigste verdieping.



Bewoners die op tijd konden vluchten, spraken over vreselijke taferelen. 'Het was een nachtmerrie', aldus Mickey, een vader die met zijn dochtertje en vriendin snel uit de flat rende. 'Net iets uit een horrorfilm.' Hij stopte zijn dochter onder zijn kamerjas om haar te beschermen.



Burgemeester Sadiq Khan van Londen waarschuwde dat veel vragen zullen moeten worden beantwoord over de veiligheid van het gebouw en andere flats in de stad. Ooggetuigen melden dat tijdens de brand veel inwoners vastzaten in het complex; ze konden door de vlammen en de rookontwikkeling het pand niet verlaten. De flatbewoners hoorden geen algemeen brandalarm afgaan, alleen afzonderlijke brandalarmen in de appartementen.



'We lagen te slapen toen op de deur werd gebonsd', aldus David Benjamin, die bij zijn vriendin verbleef. 'Een van de buren riep: "Brand, brand".' Met zijn vriendin rende hij de trap af. Benjamin: 'Overal was er rook. Mensen schreeuwden.'



De brand brak uit rond 00:54 uur plaatselijke tijd in de Grenfell Tower, een torenflat in het westen van Londen. Meer dan 40 brandweerauto's werden op de brand afgestuurd. Gebouwen in de omgeving werden ontruimd. Plaatsvervangend commandant Dan Daly sprak al vrij snel van een 'zeer ernstige' situatie.



Daly: 'Brandweerlieden met zuurstofmaskers werken zeer hard in zeer moeilijke omstandigheden om het vuur aan te pakken.' De brandweer vreest dat het gebouw instort. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, bestempelde de brand tot 'groot incident'.



Op sociale media circuleren veel foto's en filmpjes van het brandende gebouw en om hulp schreeuwende bewoners. Het was tot in de middag onduidelijk of iedereen het gebouw op tijd heeft kunnen verlaten. Meerdere ooggetuigen vertelden dat bewoners vastzaten. Minstens één bewoner zou uit het raam zijn gesprongen om de brand te ontvluchten.