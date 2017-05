Dit weten we tot nu toe van zelfmoordaanslag na concert Ariana Grande in Manchester

Veel tienermeisjes bij concert Ariana Grande is vooral populair onder tienermeisjes. Daarvan waren er velen aanwezig bij het concert in Manchester. Vorige week stond de Amerikaanse popster nog in de Amsterdamse Ziggo Dome. Brandweerlieden buiten de Manchester Arena. © AFP

- Aan het einde van een concert van zangeres Ariana Grande in stadion Manchester Arena heeft zich dinsdagavond rond 22.35 (lokale tijd) een explosie voorgedaan, die is veroorzaakt door een zelfmoordaanslag.



- De ontploffing vond plaats in de foyer, vlak buiten de concertzaal.



- De politie heeft bevestigd dat zeker 22 mensen zijn omgekomen, onder wie de dader. Zijn identiteit is nog niet bekend.



- Onder de slachtoffers zijn vermoedelijk veel tieners die het popconcert bezochten.



- Nog eens 59 mensen raakten gewond. Velen zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.



- De straten rondom het stadion in het centrum van de stad zijn afgesloten. Treinen van en naar treinstation Victoria, dat pal naast de Manchester Arena ligt, rijden niet. Het treinstation is geëvacueerd.



- De Britse premier Theresa May heeft een korte verklaring uitgebracht: 'We werken eraan om alle details boven water te krijgen van wat door de politie wordt beschouwd als een verschrikkelijke terreuraanslag. Al onze gedachten zijn bij de slachtoffers en de families van hen die hierdoor zijn getroffen.'



- Alle politieke partijen in Groot-Brittannië hebben hun verkiezingscampagnes voor de parlementsverkiezingen van 8 juni opgeschort.



- Dinsdagmorgen houdt de premier een spoedberaad met haar kabinet over de aanslag.



- De Manchester Arena is een multifunctioneel stadion dat in 1995 zijn deuren opende. Er worden vooral concerten gegeven en sportwedstrijden (zoals boksen en zwemmen) gehouden. Er passen volgens Sky News 21 duizend toeschouwers in. Het concert was uitverkocht.



- Zangeres Ariana Grande heeft haar concert van donderdag in Londen afgezegd en zal de rest van haar tournee uitstellen.



- Het dreigingsniveau in ons land blijft na de aanslag onveranderd. 'Het blijft niveau vier op een schaal van vijf', liet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Den Haag dinsdag weten.