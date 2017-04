'Zeker 58 doden' bij aanval met mogelijk gifgas in Syrische provincie Idlib

'Uit de lucht'

De Syrische burgeroorlog, die sinds 2012 al honderdduizenden doden levens eiste, staat door de vermoedelijke gifgasaanval weer even in de mondiale belangstelling. Khan Sheikhoun, ooit een welvarende handelsplaats aan de snelweg van Damascus naar Aleppo, is twee jaar geleden veroverd door het Nusra-front, de lokale afsplitsing van Al Qaida. Deze terreurorganisatie geldt in Syrië als sterke militaire tegenstander van de Syrische president Bashar al Assad.



Met een optreden van schoolkinderen vierde de bevolking van Khan Sheikhoun onlangs nog de zesde verjaardag van de Syrische opstand. Maar sinds Assad in december de stad Aleppo heroverde op de rebellen en hen verbannen heeft naar de provincie Idlib, verschoof het front deze kant op. Het gebied rond Khan Sheikhoun wordt al weken zwaar gebombardeerd door het Syrische leger, gesteund door de Russische luchtmacht, in een poging nu ook hier de oppositie te verslaan.



'Voor zover wij begrijpen, was het een chemische aanval die uit de lucht kwam', zegt Staffan de Mistura, de hoogste VN-gezant inzake Syrië, die werkt aan een nieuwe ronde van vredesbesprekingen tussen Assad en de oppositie. De VN stelt hiermee indirect dat het Syrische leger van president Assad achter de aanval zit, of diens bondgenoot Rusland. Alleen deze twee militaire spelers beschikken over gevechtsvliegtuigen en helikopters om wapens mee uit de lucht te gooien.



Zowel Rusland als de top van het Syrische leger ontkent de beschuldigingen. Zij wijzen de vinger naar het Nusra-front. 'Terroristische organisaties beschuldigen altijd het Syrische leger van het inzetten van chemische wapens tegen hun strijders of burgers, elke keer wanneer ze hun doelen niet halen.' Regeringsgezinde media melden dat de Syrische luchtmacht dinsdag een opslagplaats van chemische wapens heeft gebombardeerd die in handen was van het Nusra-front.