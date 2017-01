'Vrijwel alles ging verkeerd' bij eerste commando-actie van president Trump

'Vrijwel alles ging verkeerd', aldus een Pentagon-functionaris dinsdag tegen NBC News over de geheime operatie van SEAL Team Six tegen Al Qaida-strijders. Deze commando's gelden als de beste van de US Navy SEAL's, de commando's van de marine, en zelfs als een van de beste van de VS.



De regering-Trump en het Pentagon, die de operatie een 'succes' noemen, zien zich genoodzaakt uit te leggen waarom er zoveel burgerdoden vielen. Behalve de gedode commando, raakten zondag nog drie andere SEAL's gewond bij het onverwacht felle vuurgevecht in de provincie Al-Bayda. Volgens het Pentagon werden ook veertien Al Qaida-strijders gedood. Aanvankelijk ontkende het Pentagon dat er ook burgers waren omgekomen toen de commando's het huis binnendrongen van Abdulraroof al-Dhahab, een leider van het Al Qaida-filiaal in Jemen.



Maar dinsdag, nadat op sociale media steeds meer berichten en foto's opdoken van vrouwen en kinderen die waren omgekomen bij de aanval, zei het Pentagon dat het de meldingen onderzoekt. Volgens sommige berichten zouden er tien vrouwen en kinderen zijn gedood. Maar het Pentagon zegt dat er 'veel vrouwen' onder de Al Qaida-strijders waren die de Amerikaanse commando's onder vuur namen toen ze bij het ochtendgloren landden.



Onder de gedode kinderen is volgens de familie de 8-jarige Nawar al-Awlaki, dochter van de Amerikaans-Jemenitische geestelijke Anwar al-Awlaki. Deze ideoloog van de Al Qaida-tak in Jemen werd in 2011, als eerste Amerikaan, gedood bij een drone-aanval. 'Ze werd geraakt door een kogel in haar nek', aldus haar opa. 'Dit is de nieuwe Amerikaanse regering. Het is een grote misdaad.' Eind 2011 werd een tweede kind van de geestelijke, zijn zoon Abdulrahman (16), gedood door een drone van de CIA.