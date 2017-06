'Verschrikkelijker dan in de bizarste films die ik heb gezien'

De bosbrand in het midden van Portugal is de ergste die alle inwoners zich herinneren. En zij niet alleen. Het is 'de grootste tragedie in mensenheugenis', in de woorden van de Portugese premier António Costa.



Veel slachtoffers probeerden te vluchten en werden in hun auto's overvallen door het vuur. Langs de wegen staan de vervormde auto's: geplooide achteruitkijkspiegels, een stompje waar ooit de antenne op het dak zat, achterlichten die gesmolten zijn.



Het inferno kondigt zich al van ver aan: enorme wolken gevormd door de rook. Dichter bij is er neerdwarrelende as, een oranjegele gloed in de lucht, rook die in je ogen prikt. Dan komen de verbrande boomstammen en de verkoolde, rokende grond. Verkeersborden zijn besmeurd met roet - alsof ze duidelijk willen maken dat alle genoemde dorpjes zich in de brand bevinden. Plekken des onheils, stuk voor stuk.