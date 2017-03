'Vernietigende storm' is een briesje in verklaring van EU-leiders

Vijf scenario's voor frisse EU, landen mogen zelf kiezen: 'Laat ze maar zweten'

'Het geboortekaartje van de EU-27', noemt de Europese Commissie haar vanmiddag gepresenteerde 'witboek' voor de toekomst van de EU. Een tikkeltje overdreven want voorlopig telt de EU nog 28 leden, het Verenigd Koninkrijk vertrekt op zijn vroegst in 2019. Bovendien komt de Commissie niet met één blauwdruk over hoe de EU er in 2025 uit moet zien, maar biedt ze vijf scenario's.



Verheffend was het niet, de kletterende rel die de Poolse premier Szydlo ontketende rond de herverkiezing van haar landgenoot Tusk als EU-president. Karaktermoord op hoog niveau. Bemoedigend evenmin, in de aanloop naar de speciale Rome-top waarop de EU27 (minus Verenigd Koninkrijk) eenheid en solidariteit moeten etaleren. Het maakt wel een eind aan de - in Brussel - stille hoop dat met het vertrek van één lastpak uit de Unie (Londen), andere dwarsliggers (Warschau, Boedapest) hun toon zouden matigen. (+)



Na lange tijd het ondergeschoven kindje van het bredere gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie te zijn geweest, is defensie nu bovenaan de Europese agenda komen te staan, betoogt Jorge Domecq, directeur-generaal van het Europees Defensieagentschap.