'Verdachten studeerden in Quebec, één is van Marokkaanse afkomst'

Een van de verdachten werd voor de moskee gearresteerd. De ander wist in eerste instantie met een auto te ontkomen, maar meldde zich later bij de politie. In de auto zou ten minste één wapen zijn gevonden. Ook de woning van een van de verdachten werd doorzocht.



De verdachten openden het vuur op ongeveer veertig moskeebezoekers tijdens het avondgebed in het Islamitisch Cultureel Centrum. Zes mensen kwamen om het leven en acht raakten gewond, zei de politie. Over het motief van is nog niets bekend.



Het gebied rondom de moskee is volledig afgezet en agenten zijn zwaarbewapend de moskee binnengegaan. Eén van de verdachten werd bij de moskee zelf aangehouden, de andere werd na een achtervolging in de buurt opgepakt. De politie liet later weten dat de situatie onder controle was en dat alle verdere aanwezigen in veiligheid waren gebracht.



Premier Philippe Couillard van Quebec noemde de aanval maandag een terroristische aanslag. Ook de Canadese premier Justin Trudeau spreekt in een verklaring van een terreurdaad. 'We veroordelen deze terroristische aanslag op moslims op een plek van gebed en toevlucht.'



