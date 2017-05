'Trump vroeg FBI onderzoek Russische connectie veiligheidsadviseur Flynn te stoppen'

'Ik hoop dat je dit kunt laten gaan', zou Donald Trump volgens de aantekeningen van Comey hebben gezegd. Dit wordt overigens ontkend door het Witte Huis. 'Dit is geen waarheidsgetrouwe of nauwkeurige weergave van het gesprek tussen de president en dhr. Comey', staat in de verklaring. Flynn moest in februari aftreden nadat bleek dat hij had gelogen over zijn contacten met Sergej Kisljak, de Russische ambassadeur in Washington, tijdens de verkiezingscampagne.



Toen al waren er veel vragen over in hoeverre Trump al dan niet ontoelaatbaar contact heeft gehad met Russische diplomaten. Niet veel later kondigde Comey aan ook een onderzoek te doen richting Trump. Comey werd vervolgens ontslagen, maar dat had volgens het Witte Huis niets te maken met dat onderzoek. Volgens Trump had dat vooral te maken met het slordige onderzoek naar Hillary Clinton die in haar hoedanigheid als minister van Buitenlandse Zaken slecht was omgesprongen met vertrouwelijke e-mails.