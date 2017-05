'Trump speelde geheime informatie door aan Rusland'

'Onverantwoord'

The Washington Post kwam maandagavond als eerste naar buiten met het verhaal, maar al snelden volgden andere Amerikaanse media met bevestigingen. Volgens Reuters vertelde Trump de Russen over een terroristische aanslag die IS gepland had. Als snel kwam de regering-Trump met hele en gedeeltelijke ontkenningen. Een hooggeplaatste adviseur binnen het Witte Huis ontkent dat er staatsgeheimen zijn gedeeld. De nationale veiligheidsadviseur McMaster zegt dat hij bij de ontmoeting was en dat het artikel in The Washington Post niet waar is.



Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson reageerde in een persbericht op de beschuldigingen: 'Tijdens de bijeenkomst van Trump met minister van Buitenlandse Zaken Lavrov werd een breed scala aan onderwerpen besproken, waaronder de gezamenlijke inspanningen en bedreigingen rond de strijd tegen het terrorisme', aldus de mededeling van het Witte Huis. 'Tijdens de bijeenkomst werd de aard van de specifieke bedreigingen besproken, maar er werd niet gesproken over bronnen, methoden of militaire operaties.'



Topdemocraat Dick Durbin noemt Trumps gedrag 'gevaarlijk' en 'onverantwoord'. Hij zegt dat hij hoopt dat Republikeinen de president duidelijk kunnen maken dat hij de veiligheid van het land in gevaar brengt. 'We kunnen staatsgeheimen toch niet weghouden van de president?' De Democratische senator Mark Warner noemt het bericht 'een klap in het gezicht voor de inlichtingendiensten', 'als het waar is'.