'Trump houdt niet vast aan tweestatenoplossing'

Deze uitspraken betekenen dat de VS voor het eerst in meer dan een halve eeuw niet langer de tweestatenoplossing verdedigen. Alle voorgangers van Trump waren voorstanders van een tweestatenoplossing om vrede in de explosieve regio te bewerkstelligen. Trump is een voorstander van vrede tussen Israëli's en Palestijnen, maar is niet van plan de partijen een oplossing op te leggen.



Het is niet voor het eerst dat Trump er een andere visie omtrent de Palestijnse gebieden op nahoudt dan de vorige Amerikaanse presidenten. Zo gaf Trump te kennen 'ernstig te overwegen' om de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel-Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Bovendien heeft hij zich niet uitgesproken tegen een uitbreiding van de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied.



De beoogd ambassadeur voor de VS in Israël, David Friedman, heeft zich in het verleden negatief uitgelaten over de tweestatenoplossing. Friedman is volgens de bron niet betrokken bij het gesprek tussen Trump en Netanyahu. De benoeming van de diplomaat is nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat.