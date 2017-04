'Tien doden en meerdere gewonden' bij explosies op twee metrostations St. Petersburg

De ene explosie vond plaats nabij het metrostation Sennaya Ploshchad, de andere bij het nabijgelegen Sadovaya. Beide stations liggen in het centrum. Op foto's is te zien dat Sennaya Ploshchad in dikke rook is gehuld. Er is een evacuatie op gang gebracht.



Het zou gaan om een aanslag met een fragmentatiebom, melden Russische media. Alle metrostations in de stad zijn uit veiligheidsoverwegingen gesloten.



De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de slachtoffers. 'We houden rekening met alle mogelijke oorzaken, waaronder terrorisme', aldus Poetin, die vandaag op werkbezoek is in de stad.