'The Greatest Show on Earth' geveld door de tijd

Gros op straat

De dierenrechtengroep PETA verwelkomde zaterdag 'het eind van de droevigste show op aarde'

De ongeveer vijfhonderd werknemers van het circus kregen zaterdag na een optreden in Florida te horen dat de show stopt. Feld zal proberen ze onder te brengen bij een van de andere shows die de familie bezit, zoals Disney on Ice of Monster Jam, maar het gros komt op straat te staan.



De familie Feld zal ze helpen bij het vinden van een nieuwe baan of een huis, voor de gezinnen die in de treinen van het circus wonen. Zo komt op 21 mei in Uniondale in de staat New York een tijdperk ten einde, al is niet iedereen daar rouwig om. De dierenrechtengroep PETA verwelkomde zaterdag 'het eind van de droevigste show op aarde'. De actiegroep riep de overgebleven circussen die met wilde dieren werken daarmee te stoppen. 'De ondergang van The Greatest Show on Earth is een teken dat de tijden zijn veranderd.'