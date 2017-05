'Republikeinse activist verkreeg Democratische documenten via Russische hacker'

Volgens de krant liet Aaron Nevins de hacker weten dat hij wel belangstelling had voor informatie over Florida, nadat hij had gehoord dat Guccifer 2.0 had ingebroken in het computersysteem van de campagnestaf van de Democratische partij. Hij maakte vervolgens een Dropbox-account aan, zodat Guccifer 2.0 het materiaal, bij elkaar 2,5 gigabyte, kon doorsturen.



Het bleek om interne documenten te gaan waarin de Democraten een analyse hadden gemaakt van het electoraat in een reeks belangrijke kiesdistricten in Florida. 'Het was een enorme hoeveelheid', vertelde Nevins aan de Sun Sentinel, een lokale krant in het zuiden van Florida.