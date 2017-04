VS niet verrast door raketproef Noord-Korea: 'Wij anticipeerden daarop'

Wat gaat Trump doen?

Aan de spanningen rond een mogelijke nieuwe kernproef van Noord-Korea is een onzekere factor toegevoegd: Donald Trump. Niemand weet wat hij van plan is. Zijn oorlogstaal wordt door Pyongyang al even krijgshaftig beantwoord.



Noord-Korea: klaar voor oorlog met VS

Noord-Korea beschuldigt Trump ervan de spanning in de regio te doen oplopen door zijn 'agressieve tweets'. De Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Han Song Ryol zei vrijdag: 'We zijn in oorlog als zij dat willen.'



Pokeren met kernwapens

Vroeger kon je nog een beetje lachen om Noord-Korea en zijn kolderieke dictators, schrijft Bert Wagendorp in zijn column. Maar nu wordt er gepokerd met kernwapens en dat is niet grappig.



