'Poolse vrachtwagenchauffeur uren voor aanslag neergeschoten'

De 37-jarige Lukasz Urban werd dood aangetroffen in de stuurcabine van zijn vrachtwagen. Hij was met meerdere schot- en steekwonden om het leven gebracht. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij aan het stuur zou hebben getrokken om te vermijden dat de vermoedelijke dader Anis Amri een nog groter bloedbad zou aanrichten.



Autopsie

Volgens Bild is uit een autopsie echter gebleken dat Urban op de dag van de aanslag tussen 16.30 uur en 17.30 uur in het hoofd werd geschoten. Pas rond 20 uur 's avonds reed de vrachtwagen in op de bezoekers van de kerstmarkt in Berlijn. Volgens Bild is het mogelijk dat de Pool op dat moment nog in leven was.



Urbans vrachtwagen werd naar verluidt gekaapt toen hij staal aan het uitladen was aan een Berlijns warenhuis. De man had een vrouw en een tienerzoon.



Op de website Change.org is een petitie gestart om Urban het Kruis van Verdienste toe te kennen, de hoogste onderscheiding in Duitsland. De petitie is al door meer dan 36.000 mensen ondertekend.