'Onsmakelijk' en 'verontrustend': kritiek op Wall-Street-rede Obama voor vier ton zwelt aan

'Onsmakelijk'

Senator Sanders, die Hillary Clinton hard aanviel tijdens de verkiezingen vanwege haar Wall Street-toespraken, haalde een dag later feller uit. 'Het ziet er niet goed uit, in een tijd waarin de ongelijkheid in inkomens en welvaart zo groot is', aldus Sanders. 'Dit is geen goed idee. Het spijt mij dat Obama deze keuze heeft gemaakt. Het is onsmakelijk. Het was geen goed idee van hem.'



Het tweetal is echter nog altijd een van de weinige prominente Democraten die Obama hardop durven te bekritiseren. De kritiek draait niet zozeer om het feit dat Obama zoveel geld krijgt voor een toespraak. Amerikanen hebben ermee leren leven dat presidenten na hun vertrek uit het Witte Huis 'de portemonnee aanvullen', zoals oud-president George W. Bush het uitdrukte.



Dat Obama ook dik betaald zou worden voor zijn toespraken en boeken over zijn tijd in het Witte Huis had iedereen verwacht. Reden ook waarom niet veel commotie ontstond toen eerder dit jaar bekend werd dat de Obama's zo'n 65 miljoen dollar zouden verdienen met hun memoires. Maar dat de oud-president, die sinds zijn vertrek op vakantie is en aan zijn eerste boek werkt, uitgerekend voor een van zijn eerste toespraken kiest voor Wall Street, wordt door menigeen als een blunder van formaat gezien. Heeft Obama niet geleerd, zo wordt geroepen, van de kritiek vorig jaar op Hillary Clintons Wall Street-toespraken van 200 duizend dollar per stuk?