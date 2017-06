'Onderzoek naar Trump wegens mogelijke belemmering rechtsgang'

Oud-FBI-directeur Mueller wil voor het onderzoek diverse mensen bij de inlichtingendiensten ondervragen, onder wie het hoofd van de Nationale Veiligheidsdienst, NSA.



Mueller werd na het ontslag van FBI-directeur James Comey benoemd tot speciale aanklager. Hij gaat door met het onderzoek dat de FBI onder Comey is gestart. Trump ontsloeg Comey op 9 mei omdat hij niet tevreden was over diens werk. Volgens Comey werd hij ontslagen om zo het onderzoek te dwarsbomen.



Onderzoek laten varen

Comey zei vorige week voor een Senaatscommissie dat de president hem had geprobeerd over te halen het onderzoek naar de Russische contacten van voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten varen. Trump ontkent dat dat is gebeurd.



Volgens de Washington Post is de koers van het onderzoek sinds het ontslag van Comey gedraaid. Trump zou eerst niet persoonlijk worden onderzocht wegens een mogelijke rol bij de Russische inmenging, maar dat veranderde daags na het ontslag van Comey. Toen werden al diverse betrokkenen ondervraagd over de rol van Trump. Dat onderzoek is nu overgenomen door Mueller.