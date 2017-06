'Nederland moet Marokkaanse regering onder druk zetten'

Oranje gevangenisoutfit

Nederland moet de Marokkaanse regering onder druk zetten

De demonstranten op het Schouwburgplein dragen protestborden met foto's van opgepakte Riffijnen. 'Wij zijn allemaal Zafzafi', staat er op de borden. In een grote cirkel staan ze om een geluidsinstallatie heen die duidelijk niet berekend is op deze opkomst. 'Het volk wil vrijlating van de politieke gevangenen', scanderen ze vol vuur in het Berbers. Een man in een oranje overall zwaait met de kleurige Berbervlag. Achter hem zitten meer mensen in een oranje gevangenisoutfit, sommige met handen in ketens of een zwarte zak over hun hoofd.



'Mensen worden opgesloten, vrouwen en kinderen worden aangevallen, deuren worden ingetrapt. Nederland moet de Marokkaanse regering onder druk zetten om de mensenrechtenschendingen te stoppen', zegt Najiha Benchamach (42) uit Zwijndrecht. De in een keurig wit jasje gestoken vrouw is vanaf de eerste demonstratie in Utrecht in november vorig jaar betrokken bij de Nederlandse protestbeweging. De demonstraties in de Rif begonnen in oktober vorig jaar na de tragische dood van visverkoper Mohsin Fikri. Hij kwam om toen hij een in beslag genomen partij vis uit een vuilnisauto wilde redden.