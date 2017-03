'Miljoenen Amerikanen minder verzekerd met nieuwe zorgpolis'

De verwachting is dat dat aantal nog verder zal oplopen. Als Obamacare wordt vervangen door een nieuwe zorgwet zullen in totaal 52 miljoen Amerikanen in 2026 onverzekerd rondlopen. Blijft Obamacare, dan zijn dat er 28 miljoen. Dat is 24 miljoen minder, aldus het rapport.



Onder Obama kregen 20 miljoen Amerikanen de afgelopen acht jaar voor het eerst een verzekering voor zorgkosten. Velen van hen zullen deze weer verliezen onder de nieuwe wet van de regering Trump.



Onrust

De cijfers hebben voor onrust gezorgd onder een deel van de Republikeinse congresleden. Zij vrezen dat ze hun zetel zullen verliezen bij de tussentijdse verkiezingen in 2018 als de nieuwe zorgwet van kracht wordt. Het Huis van Afgevaardigden had al voor de omverwerping van Obamacare gestemd.



Het voorstel van de Republikeinen zou het begrotingstekort wel terugdringen met 337 miljard dollar in de komende tien jaar. Paul Ryan, de leider van de Republikeinen in het Huis, prees de nieuwe wet daarom. Volgens hem krijgen Amerikanen onder de nieuwe wet 'veel meer keuzemogelijkheden, tegen minder kosten'.