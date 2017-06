'Militaire agressie' VS zet relatie met Rusland op scherp

Het regime en door het Amerikaanse leger gesteunde rebellen lieten elkaar tot voor kort grotendeels met rust

Geen sprake van, riposteerde Washington: de Syrische luchtmacht liet bommen vallen in de buurt van onze SDF-bondgenoten, daarom werden we genoodzaakt tot deze daad van 'collectieve zelfverdediging'.



Dat belooft weinig goeds. Het regime en door het Amerikaanse leger gesteunde rebellen lieten elkaar tot voor kort grotendeels met rust, maar daar komt verandering in nu er een wedloop begonnen is om controle over de gebieden in het oosten van Syrië die in handen waren van IS. Botsingen zijn onvermijdelijk en de bange vraag is hoe ver Russen en Amerikanen willen gaan in de steun aan hun lokale partners.



Wat het regime, en zeker ook zijn bondgenoot Iran, voor ogen heeft, is het creëren van een as dwars door Syrië heen, van oost naar west. Die moet onderdeel worden van de 'sjiitische halvemaan', een strook die van Iran via Irak en Syrië naar Libanon en de Middellandse Zeekust loopt. Voor het ayatollahbewind in Teheran is dit van levensbelang en Assad speelt het spel wat graag mee, al was het maar omdat zijn olie- en gasvelden in het woestijnachtige Oost-Syrië liggen.