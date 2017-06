'Met zo'n 50 kilometer reed het busje in op een groep mensen'

Gewonden en voorbijgangers zochten hun toevlucht tot de vaak toch al overvolle café's in de omgeving. Veel van hen waren in tranen, vertelde een ooggetuige, Chris Wempress. Will Orton zei dat mensen in paniek zijn café binnenstormden en hem vertelden over steekpartijen op straat. Uitbater Alex Shellum van een pub onder de brug zag een vrouw bloedend binnenkomen. De aanwezige gasten verborgen zich in de keuken totdat ze onder politiebegeleiding konden vertrekken.



Op videobeelden is te zien hoe in een ander café bezoekers zich verscholen achter stoelen en tafels. Toegeschoten politiemensen spoorden iedereen aan op de grond te gaan liggen. Ook in uitgaansgelegenheden sloegen de terroristen toe. Een ooggetuige vertelde CNN hoe in een restaurant een serveerster in de hals werd gestoken en een bezoeker in de rug. Gareth (niet zijn echte naam) vertelde de BBC hoe hij zich in een andere restaurant verschool in een toilet nadat een man 'met een machete' binnenkwam. Hij dacht dat zijn laatste uur geslagen had toen hij buiten schoten hoorde (die later gelost bleken te zijn door de politie).