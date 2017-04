'Mensen die geloven dat de wereld beter wordt, letten niet op'

Over breuklijnen gesproken. In 1989 vierden mensen op de puinhopen van de Berlijnse Muur de komst van een nieuwe wereldorde van vrijheid, democratie en welvaart. Nu kampt de wereld met eindeloze vluchtelingenstromen, terreuraanslagen en agressief nationalisme in zelfs de stabielste staten. Hoe kon die overwinning van de westerse wereldorde binnen dertig jaar uitmonden in wereldwijde wanorde? Dat is de centrale vraag in Age of Anger, een polemisch essay van de Indiaas-Britse schrijver Pankaj Mishra dat binnenkort in vertaling verschijnt.