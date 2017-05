Politie: meerdere doden bij incident in stadion Manchester Arena

Een flink aantal ambulances en brandweerauto's omringen het stadion. Politiehelikopters cirkelen rond boven het gebied. Inwoners en bezoekers wordt gevraagd om de omgeving van de Manchester Arena te mijden.



De straten rondom het stadion in het centrum van de stad zijn momenteel afgesloten. Treinen van en naar treinstation Victoria, dat pal naast de Manchester Arena ligt, rijden niet. Het treinstation is geëvacueerd.



Zowel omwonenden als bezoekers spreken tegenover The Guardian over een zeer luide knal vanuit het stadion na de toegift van Grande, rond 22.45 (lokale tijd). Op filmpjes van Twittergebruikers in de Manchester Arena is te zien dat bezoekers in paniek proberen de zaal te verlaten.



Het is momenteel onduidelijk wat de knal of knallen heeft veroorzaakt. Bezoekers van het concert speculeren over opgeblazen speakers en geklapte ballonnen. Meerdere ooggetuigen spreken over een explosie bij de box office van het stadion. 'We zagen rook. Iedereen vluchtte weg. Sommige mensen waren gewond. Toen we eenmaal buiten waren, zagen we bebloede mensen', aldus een ooggetuige tegen de krant Manchester Evening News.



Een woordvoerder van Grande heeft laten weten dat de zangeres ongedeerd is.