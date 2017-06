'Leo the Lion': kind van immigrant, openlijk homo en sinds vrijdag premier van katholiek Ierland

Hij is openlijk homoseksueel, hij is pas 38 jaar en zijn vader was een immigrant uit India. En sinds vrijdag is Leo Eric Varadkar premier van Ierland. Zijn verkiezing is in meerdere opzichten uniek. Nooit eerder hadden de Ieren zo'n jonge premier, en nooit eerder had een Europees land een leider met Aziatische wortels. Maar bovenal is het opmerkelijk dat hij als homoseksueel premier is van een land waar het homohuwelijk pas sinds twee jaar is toegestaan. Het tekent de snelle sprong voorwaarts die het rooms-katholieke eiland maakt.



'Leo the Lion' was vanaf het begin de favoriet om te worden gekozen tot opvolger van de 66-jarige Enda Kenny. Diens positie was al zwak na een fors zetelverlies bij de verkiezingen in 2016 en werd onhoudbaar na een schandaal binnen de politie, waarbij regeringsleden betrokken zouden geweest zijn. Uiteindelijk kreeg Varadkar, zoon van een Ierse verpleegkundige en een Indiase arts, 60 procent van het centrumrechtse Fine Gael achter zich. Zowel de partij- als de parlementsleden bleken onder de indruk te zijn van dit politieke wonderkind. Zijn rivaal Simon Coveney had hem proberen te bestrijden op zijn 'rechtse' ideeën.