'Ik zat onterecht vast: voor mijn werk als journalist'

Ik ben trots op wat ik heb gedaan. Okke Ornstein

Wat fascineert u zo aan Panama?

'Panama stond al een tijd op mijn lijst bizarre landen waar ik naar toe wilde. Het is een raar surrealistisch land waar oplichters ongestoord hun gang kunnen gaan, vaak met steun van politici. Ik besloot te gaan toen in 2000 de Nederlandse 'godmother' Thea Moear daar werd gearresteerd op verdenking van handel in xtc. Ik bood RTL nieuws en Het Parool aan haar in de gevangenis te interviewen. Dat lukte. Ik ben daar een tijd gebleven om deze zaak te volgen. En ook omdat ik verwachtte dat het land zich in positieve zin zou ontwikkelen omdat het van de VS de beschikking had gekregen over het Panamakanaal. In één klap kreeg een ontwikkelingsland een belangrijke handelsroute ter waarde van miljarden dollars in de schoot geworpen. Ik vond het fascinerend als journalist te volgen welke gevolgen dat zou hebben. Het is een grote teleurstelling geworden want het land heeft zich er in geen enkel opzicht positief door ontwikkeld.'



Gaat u door met uw kritische berichtgeving?

'Niet over Panama. Ik wil hier alleen nog zijn om mijn dochter te bezoeken. Als zij hier niet woonde was ik allang klaar geweest met dit land.'



Is dat geen knieval voor degenen die niets liever willen dan dat u de pen neerlegt?

'Knieval vind ik een groot woord. Ik ben trots op wat ik heb gedaan. Met 0,0 euro aan budget heb ik veel gevallen van corruptie onthuld. Maar waarom zou ik als enige over misstanden in dit land blijven schrijven? In een land waar de pers tam is en graag in een goed blaadje wil staan bij de autoriteiten. Het is niet vol te houden op deze manier. Voortdurend over je schouder kijken is geen aangename manier van leven. Ik ben hier bedreigd en achtervolgd. In Nederland krijgt een journalist dan bescherming van de politie. Hier ben je vogelvrij. Erg welkom voelt dat niet. Je zou eerder een medaille verwachten voor alle criminelen die ik met mijn artikelen dit land heb uitgejaagd. Overigens laat ik het er niet bij zitten. Ik ben van plan bij het Inter-Amerikaanse hof, een equivalent van het Europese hof, een zaak aan te spanen wegens de schending van de mensenrechten door Panama. Zowel in mijn werk als journalist als tijdens de rechtsgang zijn mijn rechten geschonden.'