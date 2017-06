'Ik weet alleen dat ik mijn valse paspoort moet vernietigen zodra ik in Duitsland ben geland'

Over een week zit hij in Duitsland; dat heeft zijn smokkelaar hem verzekerd. 'Ik ga met het vliegtuig, meer weet ik niet.' Zenuwachtig beent de 27-jarige Syriër in zijn zomerse short door het piepkleine falafelzaakje in de Syrische wijk Capa in Istanbul. Hij is twee dagen eerder in Istanbul aangekomen en wacht nu op verdere instructies die hem via loopjongens worden doorgespeeld.