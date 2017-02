'Ik voelde de spieren in mijn polsen langzaam scheuren'

Als hij op een dag thuiskomt van zijn werk, ziet hij dat zijn huis is platgebombardeerd. Op dat moment weet Hamada dat hij weg moet. Het land uit

Smokkelroute

Na anderhalf jaar staat hij op straat en is Hamada vrij om te gaan waar hij wil, al klinkt dat eenvoudiger dan het in de Syrische werkelijkheid is. Zijn naam staat in het computersysteem van de geheime diensten en als hij naar Deir Ezzor wil afreizen, moet hij tientallen checkpoints passeren. Via een smokkelroute, met behulp van vrienden, weet hij na een aantal dagen toch zijn thuisbasis te bereiken. Daar wacht hem een warm welkom van zijn familie, die nauwelijks kan bevatten dat hij nog in leven is.



Hamada's detentie heeft hem niet voorzichtiger gemaakt. Hij besluit zijn verhaal met naam en toenaam te vertellen aan de Syrische mensenrechtenorganisatie VDC, die er een rapport van opstelt. Ook spreekt hij met de nieuwszender Al Arabiyya over zijn ervaringen in 'het slachthuis'. Dit blijft niet zonder gevolgen. Als hij op een dag thuiskomt van zijn werk, ziet hij dat zijn huis is platgebombardeerd. Op dat moment weet Hamada dat hij weg moet. Het land uit.



Via diverse omwegen en smokkelaars komt hij in Amsterdam terecht. Uiteindelijk belandt hij in de bossen van Wageningen in een landhuis dat is omgebouwd tot opvangcentrum voor asielzoekers die pas in Nederland zijn aangekomen. De meesten van hen zijn Syriërs, net als hij gemarteld en gevlucht.