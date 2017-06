'Hoe noem je een witte aanslagpleger, een christenterrorist? Een atheïstische terrorist?'

Aanval op alle geloven

Ik zit vaak in dat Italiaanse café daar met orthodoxe joden. Dat zijn onze neven Youssef

Dat de terrorist, woonachtig in Cardiff, deze plek heeft gekozen voor zijn daad is geen toeval. Aan het begin van deze eeuw is de moskee van Finsbury Park door de aanwezigheid van de haatprediker Abu Hamza bijna synoniem komen te staan voor radicalisme, maar deze kaping door radicalen is voltooid verleden tijd, verzekert Youssef. 'Onze moskee onderhoudt goede contacten met de synagoge iets verderop. Ik zelf zit vaak in dat Italiaanse café daar met orthodoxe joden. Dat zijn onze neven. Heb je gehoord wat Jeremy Corbyn zei, dat dit een aanval is op alle geloven. Daar ben ik het mee eens.'



De naam van de 68-jarige socialist valt vaak bij gesprekken met plaatselijke bewoners.



De oppositieleider is hier al 34 jaar de parlementaire afgevaardigde en woont een paar honderd meter verderop, in een zijstraat van Seven Sisters Road. Voor hem is deze moskee een belangrijk buurtcentrum. Hij was als een van de eersten ter plekke en had moeite zijn emoties in bedwang te houden. Anders dan Theresa May, kreeg hij een ovatie, onder meer van Alex, een jonge filmmaakster die net een orchidee ('kan lang zonder water') heeft neergelegd bij de moskee. 'Hij begrijpt dat deze cyclus van geweld begonnen is met onze bemoeienis in het Midden-Oosten,' zegt ze.



Vanuit het politiebusje gaf hij luchtkusjes naar de woedende en onthutste menigte.