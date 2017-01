'Historisch besluit': transgenders voortaan ook welkom bij Amerikaanse scouting

We zijn trots op de scouting die besloot het juiste te doen Zach Wahls, mede-oprichter van Scouts for Equality

De beslissing van de BSA wordt als groot succes gezien voor de homo- en transgendergemeenschap die zich al langer hard maakten voor een progressiever beleid. Zach Wahls, mede-oprichter van Scouts for Equality, noemde het in een reactie een 'historisch besluit'. 'We zijn trots op de scouting die besloot het juiste te doen.'



The Boy Scouts of America heeft maandagavond na het besluit direct de moeder van de 8-jarige Joe Maldonado ingelicht. Haar zoon werd vorig jaar uit de scoutinggroep gezet toen ouders en de leiding erachter kwamen dat hij transgender was. Hij was nog maar een maand lid. 'Ik ben zo blij dat ze belde en eindelijk dit besluit hebben genomen, maar ik ben ook nog steeds boos', zei Kristie Maldonado tegen persbureau AP. Joe mag terugkomen in de groep, maar zijn moeder heeft een duidelijke voorwaarde: de groepsleider die hem destijds wegstuurde, moet vertrekken.



Joe Maldonado is volgens Wahls de eerste transgender die uit een scoutinggroep is gezet om zijn geaardheid. De nationale Girl Scouts staat al jaren positief tegenover transgenders.