'Gevaarlijke' Trump kan Europa in zeer lastig parket brengen

Amerika is niet meer het Amerika zoals we dat zeventig jaar lang hebben gekend. De beschermer is een bedreiging geworden. Dat is feitelijk de conclusie die EU-president Donald Tusk trekt in een brief aan de Europese leiders ter voorbereiding van de top op Malta komende vrijdag. Het is een uniek moment. Nooit eerder zette een naoorlogse Europese politicus zwart op wit in een publiek stuk dat hij de Verenigde Staten associeert met gevaar.



De Europese liefde voor de grote Amerikaanse bondgenoot kon variëren, er waren geregeld spanningen, maar in laatste instantie bleven de gelederen gesloten.