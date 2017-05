'FBI onderzoekt nu ook Trumps schoonzoon Jared Kushner'

NBC News meldt donderdagnacht dat onderzoekers van de federale recherche menen dat Kushner belangrijke informatie heeft. Dat betekent niet dat hij ergens van verdacht wordt of doelwit is van het onderzoek. Dat plaatst hem in een andere categorie dan campagnemedewerkers Paul Manafort en Michael Flynn naar wie gericht wordt gekeken. Het is niet bekend of Kushner benaderd is door de FBI voor meer informatie.



Kushner is getrouwd met Trumps dochter Ivanka en is aangesteld als belangrijke adviseur van de president. Na de verkiezingscampagne ontmoette hij de Russische ambassadeur, Sergej Kisljak. Kushners advocaat zegt tegen NBC dat Kushner al heeft meegewerkt met een onderzoek door het parlement. 'Dat zal hij weer doen als hij voor iets anders wordt benaderd.'