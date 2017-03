'Duidelijke boodschap' in Europees actieplan voor terugsturen illegale migranten

Op basis van het aantal afgewezen asielverzoeken raamt de Commissie dat er nu minstens 1 miljoen migranten in EU-landen verblijven die uitgezet moeten worden. Dat aantal neemt snel toe: vorig jaar arriveerden 181 duizend merendeels economische migranten in Italië - een record. De feitelijke terugkeer verloopt al jaren stroef. Slechts 36,4 procent van de migranten die in 2015 weg moesten, vertrokken werkelijk. In 2014 lag dat terugkeerpercentage op 36,6 procent.



De Commissie acht het daarom de hoogste tijd voor 'een duidelijke boodschap': 'Migranten die geen recht zullen krijgen in de Europese Unie te blijven, moeten de gevaarlijke overtocht naar Europa niet maken.' In 2016 verdronken er ook meer migranten dan ooit in de Middellandse Zee: ruim 4.500.