'Dubai Font' presenteert zich als toonbeeld van zelfexpressie (in een land waar die ver te zoeken is)

Goeie reclamestunt

Of Dubai Font de zelfexpressie in Dubai een boost zal geven, is zeer de vraag. Eén ding staat vast: het lettertype waarin de naam van de stad is verpakt, dient als uitstekend reclamemiddel. Het is beschikbaar voor meer dan 100 miljoen Microsoft-gebruikers in 180 landen en in 23 talen. De kroonprins van Dubai, die erom bekendstaat inventief te zijn in het promoten van zijn stad, heeft overheidsorganisaties opgedragen om Dubai Font te gebruiken in officiële correspondentie. Zodoende zal het lettertype in menig mailbox wereldwijd opduiken.



De nieuwste creatie past binnen de campagne die Dubai voert om zoveel mogelijk toeristen naar het land, dat kampt met beperkte olie-inkomsten, te trekken. Vorig jaar verwelkomde het 14,9 miljoen toeristen. Om dit aantal op te krikken, doet Dubai er alles aan om zichzelf op de kaart te zetten. Zo benoemde het vorig jaar een minister van Geluk met het doel om in 2021 het gelukkigste land ter wereld te worden. Voor 2020 staat de zes maanden durende wereldtentoonstelling Expo op het programma.