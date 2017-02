'Donald Trump overweegt versoepeling immigratiewet'

Trump zou tijdens een lunch met vertegenwoordigers van achttien nieuwsbedrijven gezegd hebben dat mensen die al lang vreedzaam in de VS wonen en werken en geen misdaden hebben gepleegd niet zo bang hoeven te zijn voor uitzetting. Officieel is dat overigens niet door het Witte Huis bevestigd. Later vannacht geeft Trump een speech in het Congres waar hij zijn beleidsplannen uiteen zal zetten.



De ommezwaai in Trumps strenge immigratiebeleid zou verrassend zijn. Eerder liet hij geen gelegenheid onbenut de ruim 10 miljoen mensen zonder verblijfsvergunning deportatie in het vooruitzicht te stellen. Volgens perswoordvoerster Sarah Huckabee Sanders blijven Trumps belangrijkste prioriteiten om criminelen uit de VS te weren en het land veilig te maken. 'Daaraan is niets veranderd', aldus Huckabee Sanders in The New York Times.